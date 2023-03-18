Спецназ СБУ уничтожил 10 вражеских танков на Донецком направлении за одну ночь (видео)
Только за одну ночь спецназовцы СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Наши специалисты Центра спецопераций "А" отработали вражескую технику на Донецком направлении. Также сожжен и один БТР противника. Таким образом, на их счету одиннадцать уничтоженных целей. За одну ночь", - пишет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 880 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 164 200 военных.
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