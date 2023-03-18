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Спецназ СБУ уничтожил 10 вражеских танков на Донецком направлении за одну ночь (видео)

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Суббота 18 марта 2023 11:32
Спецназ СБУ уничтожил 10 вражеских танков на Донецком направлении за одну ночь (видео) Фото: спецназ СБУ уничтожил 10 вражеских танков на Донецком направлении с одной ночи (facebook.com/MinistryofDefence UA (41))
Автор: Сергей Пышкин

Только за одну ночь спецназовцы СБУ "Белые Волки" уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Наши специалисты Центра спецопераций "А" отработали вражескую технику на Донецком направлении. Также сожжен и один БТР противника. Таким образом, на их счету одиннадцать уничтоженных целей. За одну ночь", - пишет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 880 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 164 200 военных.

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