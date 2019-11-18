ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 15:14
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Фото: протесты в Грузии (newsgeorgia.ge)

Протестующие не собираются уходить

Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси, которые возвели баррикады у парламента. Об этом сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Как отмечается, здание парламента в настоящее время находится в осаде спецназа. Активисты отказываются идти.

Спецназ призывает демонстрантов разойтись, иначе "будут использоваться специальные методы".

Отметим, вчера более 20 оппозиционных партий провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

РБК-Украина писало, что в Грузии 17 ноября возобновилась антиправительственная акция протеста, участники которой выражают возмущение из-за отклонения парламентом избирательной реформы. Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси. Участники акции собирались под зданием грузинского парламента. Акцию протеста собрали более 20 политических партий, включая крупнейшие оппозиционные силы "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия".

Суд Гонконга отменил запрет на ношение масок протестующими Полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими студентами
Новости Украины протестГрузияспецназ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь