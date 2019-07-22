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Спецназ будет обеспечивать сопровождение бюллетеней в ЦИК

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 11:21
Спецназ будет обеспечивать сопровождение бюллетеней в ЦИК
Фото: Александр Фацевич (РБК-Украина)

Спецназ привлечен для избежания провокаций

Национальная полиция привлечет подразделения специального назначения для обеспечения сопровождения бюллетеней из окружных избирательных комиссий (ОИК) в Центризбирком для подсчета результатов выборов в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Нацполиции в Facebook.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, спецподразделения полиции будут привлечены к сопровождению бюллетеней для избежания возможных провокаций.

"Для предотвращения возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в частности и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки", - заявил он.

Спецназ будет обеспечивать сопровождение бюллетеней в ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне перевернулся микроавтобус, который перевозил бюллетени после голосования на внеочередных парламентских выборах. Инцидент произошел около 6 часов утра. Микроавтобус перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадала сотрудница полиции.

Как писало РБК-Украина, в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов, 21 июля 2019, Национальная гвардия держала под усиленной охраной ядерные объекты, суды и посольства. Кроме того, нацгвардейцы обеспечивали охрану общественного порядка.

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