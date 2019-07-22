Спецназ забезпечуватиме супровід бюлетенів до ЦВК

Фото: Олександр Фацевич (РБК-Україна)

Спецназ залучений для уникнення провокацій

Національна поліція залучить підрозділи спеціального призначення для забезпечення супроводу бюлетенів з окружних виборчих комісій (ОВК) до Центрвиборчкому для підрахунку результатів виборів в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нацполіції в Facebook.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, спецпідрозділи поліції будуть залучені до супроводу бюлетенів для уникнення можливих провокацій.

"Для уникнення можливих провокацій і порушень необхідно використовувати можливості підрозділів поліції особливого призначення або тактико-оперативного призначення патрульної поліції. За необхідності можете розраховувати на резерви з числа сил Національної гвардії, зокрема і тих, які чергують в режимі авіапідтримки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні перевернувся мікроавтобус, який перевозив бюлетені після голосування на позачергових парламентських виборах. Інцидент стався близько 6 години ранку. Мікроавтобус перевернувся в результаті зіткнення з легковим автомобілем. В результаті ДТП постраждала співробітниця поліції.

Як писало РБК-Україна, в день голосування на позачергових виборах народних депутатів, 21 липня 2019, Національна гвардія тримала під посиленою охороною ядерні об'єкти, суди та посольства. Крім того, нацгвардійці забезпечували охорону громадського порядку.