Спеціально прорахована: Зеленський назвав головну особливість нічого удару РФ по Києву

Нічна атака на Київ була спеціально прорахована таким чином, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "Шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах", - зазначив Зеленський.
За словами президента України, рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини.
"Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - додав глава держави.
У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Основною ціллю агресора стала житлова інфраструктура столиці, зокрема багатоповерхівки у спальних районах.
Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.
У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.
Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими. Працівники ДТЕК вже почали відновлювати електропостачання.