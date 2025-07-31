UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події

Спеціально прорахована: Зеленський назвав головну особливість нічого удару РФ по Києву

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Нічна атака на Київ була спеціально прорахована таким чином, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "Шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини.

"Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - додав глава держави.

Нічний удар РФ по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Основною ціллю агресора стала житлова інфраструктура столиці, зокрема багатоповерхівки у спальних районах.

Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.

У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими. Працівники ДТЕК вже почали відновлювати електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРакетний ударКиїв