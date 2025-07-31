Спеціально прорахована: Зеленський назвав головну особливість нічого удару РФ по Києву

"Атака була дуже підлою та спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО. Київ був основною мішенню для "Шахедів", інших дронів і ракет, але також є пошкодження в інших наших регіонах", - зазначив Зеленський.

За словами президента України, рятувальні роботи триватимуть стільки, скільки потрібно для з’ясування долі кожної людини.

"Сил і засобів достатньо. Я вдячний кожному, хто працює для порятунку людей і надає допомогу", - додав глава держави.