Специально просчитанная: Зеленский назвал главную особенность ничего удара РФ по Киеву

"Атака была очень подлой и специально просчитанной так, чтобы перегрузить систему ПВО. Киев был основной мишенью для "Шахедов", других дронов и ракет, но также есть повреждения в других наших регионах", - отметил Зеленский.

По словам президента Украины, спасательные работы будут продолжаться столько, сколько нужно для выяснения судьбы каждого человека.

"Сил и средств достаточно. Я благодарен каждому, кто работает для спасения людей и оказывает помощь", - добавил глава государства.