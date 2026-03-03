Спеціальний статус скасують: як українцям легально залишитися в Польщі до 2027 року

Українські біженці зможуть легально залишатися в Польщі до березня 2027 року. Відповідні норми передбачає закон, нещодавно підписаний президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Читайте також: Польща оновлює правила для українців: як не втратити захист через PESEL
Документ передбачає поступовий перехід від спеціального механізму тимчасового захисту до нових правил, інтегрованих у загальний закон про надання захисту іноземцям.
Закон скасовує окрему норму, яка діяла для громадян України після початку повномасштабної війни. Натомість основні положення щодо прав, допомоги та соціальних гарантій будуть включені до загального законодавства про іноземців.
Перехідний період триватиме з 5 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.
У цей час українці зможуть:
Після завершення перехідного періоду громадяни України, які залишаться в країні, повинні будуть адаптуватися до нових умов отримання правового статусу та захисту відповідно до оновлених норм.
Раніше РБК-Україна писало про масштабну міграцію українців через війну та як Європа приймає біженців на п’ятому році повномасштабного вторгнення. Ми розповідали, скільки українців залишаються за кордоном, як країни ЄС поступово скорочують виплати та посилюють вимоги до інтеграції, а також який економічний внесок роблять українці.
Нагадаємо, з 1 лютого 2026 року в Польщі змінилися правила виплати допомоги "800+" для українських біженців. Право на гроші залежать від професійної активності заявника. Для отримання виплат потрібно повторно подати заяву, підтвердити легальне перебування, працевлаштування та навчання дитини у польському закладі. У разі невиконання цих умов або сумнівів щодо проживання в Польщі у допомозі можуть відмовити.