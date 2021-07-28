Специалисты выявили нарушения при проверке двух массовых отравлений детей в Одесской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области провело расследование двух случаев массового отравления детей. В гостинице и больнице выявили нарушения санитарных норм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпродпоребслужбы.
В ведомстве отметили, что при проверке отеля Bugaz Sea View были выявлены следующие нарушения:
Проверка также проводилась в Одесской областной детской клинической больнице, где отравились пятеро детей. В столовой учреждения используется устаревшее технологическое и холодильное оборудование, кухонная утварь нуждается в замене, данные о периодическом микробиологическом контроле продуктов отсутствуют.
Кроме того, помещения, где хранятся и готовятся продукты, требует ремонта. Также не соблюдаются требования к хранению уборочного инвентаря.