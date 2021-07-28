Специалисты выявили нарушения при проверке двух массовых отравлений детей в Одесской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области провело расследование двух случаев массового отравления детей . В гостинице и больнице выявили нарушения санитарных норм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпродпоребслужбы .

В ведомстве отметили, что при проверке отеля Bugaz Sea View были выявлены следующие нарушения:

отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;

не соблюдались гигиенические требования при приготовлении, хранении и обработке продуктов;

помещения, где готовились продукты, находятся в неудовлетворительном состоянии, в них отсутствуют средства дезинфекции;

не созданы условия для раздельного хранения личной и санитарной одежды;

отсутствуют условия для личной гигиены со стороны персонала: в ванной комнате нет антисептика для рук, одноразовых полотенец, жидкого мыла.

Проверка также проводилась в Одесской областной детской клинической больнице, где отравились пятеро детей. В столовой учреждения используется устаревшее технологическое и холодильное оборудование, кухонная утварь нуждается в замене, данные о периодическом микробиологическом контроле продуктов отсутствуют.

Кроме того, помещения, где хранятся и готовятся продукты, требует ремонта. Также не соблюдаются требования к хранению уборочного инвентаря.