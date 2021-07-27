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В Одессе пятеро детей отравились в столовой больницы

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Одесса , Вторник 27 июля 2021 20:41
В Одессе пятеро детей отравились в столовой больницы Фото: в Одессе пятеро детей отравились в столовой больницы (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

После употребления пищи в столовой одной из больниц Одессы - отравилось пятеро детей. Полиция планирует открыть уголовное производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Согласно данным следствия, пятеро детей в возрасте до 14 лет отравились после приема пищи в медицинском учреждении во время стационарного лечения. Известно, что пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325", - отмечает пресс-служба полиции.

Заметим, что ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.


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Одесса больница отравление
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