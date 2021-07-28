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Массовое отравление детей в гостинице под Одессой: полиция начала расследование

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Одесская область, Среда 28 июля 2021 13:39
Массовое отравление детей в гостинице под Одессой: полиция начала расследование Фото: в гостинице под Одессой произошло массовое отравление детей (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители начали расследование массового отравления детей в гостинице Одесской области. Там накануне госпитализировали девять несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, которые приехали из Киевской области на отдых к морю",- говорится в сообщении.

Указано, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

Напомним, вчера, 27 июля, в больницу попали девять детей в возрасте от 8 до 14 лет, которые находились на отдыхе на территории одного из отелей в Грибовке.

У всех несовершеннолетних были одинаковые симптомы отравления. Детям оказали медицинскую помощь, отобрали у них анализы, чтобы проверить наличие и вид в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение.

В Госпродпотребслужбе заявили, что расследовать массовое отравление детей.

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