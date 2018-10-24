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В спецфонд бюджета перечислят 300 млн гривен для выплат шахтерам

Новости » Энергетика    24.10.2018 - 13:37
Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)
Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)

Кабмин принял решение о наполнении спецфонда для погашения задолженностей на шахтах

Кабинет министров Украины одобрил перечисление 300 млн гривен в специальный фонд бюджета для погашения долгов по зарплате перед шахтерами. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство приняло распоряжение, согласно которому 300 млн гривен, зачисленные в течение 2018 года в счет погашения налогового долга и общий фонд государственного бюджета, перечисляются в спецфонд государственного бюджета.

В пояснительной записке отмечается, что данное распоряжение позволит наполнить спецфонд средствами, которые в дальнейшем направят на государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной продукции.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 488 млн гривен. Такие данные на прошлой неделе привел министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Предполагалось, что на этой неделе Кабмин проведет совещание по выплате зарплат шахтерам.

 

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