До спецфонду бюджету перерахують 300 млн гривень для виплат шахтарям

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Кабмін прийняв рішення про наповнення спецфонду для погашення заборгованостей на шахтах

Кабінет міністрів України схвалив перерахування 300 млн гривень до спеціального фонду бюджету для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд ухвалив розпорядження, згідно з яким 300 млн гривень, зараховані протягом 2018 року в рахунок погашення податкового боргу та загальний фонд державного бюджету, перераховуються до спецфонду державного бюджету.

У пояснювальній записці наголошується, що дане розпорядження дозволить наповнити спецфонд коштами, які в подальшому направлять на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість по зарплатах перед шахтарями становить 488 млн гривень. Такі дані минулого тижня навів міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Передбачалося, що цього тижня Кабмін проведе нараду з виплати зарплат шахтарям.