Спецдокладчики ООН планируют посетить основателя WikiLeaks в Лондоне

Спецдокладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи и его коллега, занимающийся по поручению Совета ООН по правам человека предотвращением пыток, Нильс Мельцер заявили о намерении посетить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Каннатачи сообщил, что "планирует посетить основателя WikiLeaks 25 апреля и уже получил заверения от правительства Эквадора о том, что ему будет оказано в этом содействие". По словам спецдокладчика, эта встреча "поможет определить, имело ли место очевидное нарушение права на частную жизнь, требующее дальнейшего расследования".

В свою очередь Мельцер заявил, что в настоящий момент готовит официальную просьбу в адрес правительств Эквадора и Великобритании для посещения Ассанжа в Лондоне и встречи с представителями обоих государств. По его словам, здоровье Ассанжа ухудшилось.

Отметим, Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Напомним, Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерены лишить его политического убежища и выдать властям США.

Во время видеоконференции с посольства в рамках слушания его иска против Эквадора Ассанж заявил, что президент Ленин Морено уже принял это решение, однако еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Также он обжаловал законность свода правил проживания в эквадорском посольстве.