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Ассанж заявил, что Эквадор хочет выдать его США

Новости » Политика    30.10.2018 - 04:05
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж считает, что новые правила пребывания являются признаками желания власти Эквадора выдать его США

Основатель портала Wiklieaks Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерен лишить его политического убежища и выдать властям США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время видеоконференции с посольства в рамках слушания его иска против Эквадора Ассанж заявил, что президент Ленин Морено уже принял это решение, однако еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Также он обжаловал законность свода правил проживания в эквадорском посольстве.

По новым правилам он должен оплачивать медицинские счета, телефонные звонки, регулярно кормить кота, убирать за ним. Ассанжж считает, что эти новые правила свидетельствуют о том, что Эквадор планирует его выдать властям США.

Генпрокурор Эквадора Инниго Сальвадор сообщил, что Ассанж может находится в посольстве до тех пор, пока выполняет условия пребывания.

"Если мистер Ассанж хочет остаться и придерживается правил ... он может оставить в посольстве так долго, как захочет", - заявил Сальвадор.

Напомним, в Эквадоре заявили о прекращении диалога с Британией от лица Ассанжа. Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил, что единственная обязанность Эквадора - следить за самочувствием Ассанжа после того, как он подал иск к стране из-за изменения условий его пребывания в посольстве.

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Новости Украины Джулиан АссанжЭквадор
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