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Спецдоповідачі ООН планують відвідати засновника WikiLeaks в Лондоні


Здоров'я Ассанжа погіршилось

Спецдоповідач ООН з права на приватне життя Джозеф Каннатачи і його колега, який займається за дорученням Ради ООН з прав людини запобіганням катуванням, Нільс Мельцер заявили про намір відвідати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Каннатачи повідомив, що "планує відвідати засновника WikiLeaks 25 квітня і вже отримав запевнення від уряду Еквадору про те, що йому буде надано в цьому дозвіл". За словами спецдоповідача, ця зустріч допоможе визначити, чи мало місце очевидне порушення права на приватне життя, що вимагає подальшого розслідування".

У свою чергу Мельцер заявив, що зараз готує офіційне прохання на адресу урядів Еквадору та Великобританії для відвідування Ассанжа в Лондоні і зустрічі з представниками обох держав. За його словами, здоров'я погіршився Ассанжа.

Зазначимо, Ассанж з 2012 року знаходиться на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції в Швецію, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в "примушування до дій сексуального характеру і домаганні", а також у зґвалтуванні. Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими.

Нагадаємо, Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, мають намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Під час відеоконференції з посольства в рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Моренно вже прийняв це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.

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