Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Спецдокладчик ООН посетил 4 заложников на Донбассе

НовостиОбщество    08.06.2018 - 19:44
Фото: Нильс Мельцер (un.org)
Фото: Нильс Мельцер (un.org)

Мельцер рассказал о их состоянии

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер посетил в колонии оккупированной Макеевки четырех украинских заложников. Об этом сообщает "Громадське.Схід".

Отметим, что заложников  должны были обменять еще в конце декабря 2017 года. По словам Мельцера, они находятся в хорошем физическом состоянии, однако редко имеют возможность общаться с родными.

Сообщается, что речь идет о четырех заложниках, в частности это Александр Кориньков, Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко и и гражданского Романа Твердого.

"Они общаются с семьями, но очень редко. Они редко имеют возможность получить письмо или ответить. Это самая большая проблема. По физическому состоянию - у них есть еда, не жалуются на проблемы со здоровьем. Также пленные в стабильном эмоциональном состоянии", - сказал он.

При этом Мельцер добавил, что они обеспокоены тем, что не знают, когда могут быть освобождены из плена.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко просит представителей России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных. По ее словам, Украина уже два месяца ждет ответ от России по заложникам.

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС В ОБСЕ сообщают о предупредительных выстрелах в отношении миссии в Пивденном
Теги публикации: Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь