Спецдокладчик ООН посетил 4 заложников на Донбассе

Мельцер рассказал о их состоянии

Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер посетил в колонии оккупированной Макеевки четырех украинских заложников. Об этом сообщает "Громадське.Схід".

Отметим, что заложников должны были обменять еще в конце декабря 2017 года. По словам Мельцера, они находятся в хорошем физическом состоянии, однако редко имеют возможность общаться с родными.

Сообщается, что речь идет о четырех заложниках, в частности это Александр Кориньков, Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко и и гражданского Романа Твердого.

"Они общаются с семьями, но очень редко. Они редко имеют возможность получить письмо или ответить. Это самая большая проблема. По физическому состоянию - у них есть еда, не жалуются на проблемы со здоровьем. Также пленные в стабильном эмоциональном состоянии", - сказал он.

При этом Мельцер добавил, что они обеспокоены тем, что не знают, когда могут быть освобождены из плена.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко просит представителей России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных. По ее словам, Украина уже два месяца ждет ответ от России по заложникам.