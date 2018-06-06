Геращенко просит представителей РФ в ТКГ предоставить официальный ответ по обмену 23 россиян

Геращенко просит МИД Украины еще раз официально продублировать предложение по обмену на МИД РФ

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко просит представителей России в минских группах предоставить официальный ответ относительно обмена 23 россиян на украинцев-политзаключенных. Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Сегодня еще раз официально направила представителям РФ в минских группах письмо с фамилиями, с просьбой предоставить Украине официальный ответ относительно возможности передачи 23 россиян в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Также прошу МИД Украины еще раз официально продублировать это письмо и предложение на МИД РФ", - написала она.

Кроме того, Геращенко добавила, что представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов и россияне в гуманитарной группе заявляют, что судьба 23 осужденных в Украине россиян не является темой минских переговоров, тогда как пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что это "предмет работы специальной группы". Кроме того, Геращенко отметила, что заместитель министра иностранных дел РФ говорит, что Украина никаких предложений не предоставляла.

Похоже, в Москве чемпионат по футболу начался довчасно. Одно ведомство отфутболивает к другому, один чиновник до второго... Опубликовано Iryna Gerashchenko 6 июня 2018 г.

Напомним, ранее Геращенко сообщала, что Украина два месяца ждет от РФ ответа по обмену 23 россиян на украинских заложников.