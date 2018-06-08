Спецдоповідач ООН відвідав 4 заручників на Донбасі

Мельцер розповів про їх стан

Спеціальний доповідач ООН з питань тортур і жорстокого поводження Нільс Мельцер відвідав у колонії окупованої Макіївки чотирьох українських заручників. Про це повідомляє "Громадське.Схід".

Зазначимо, що заручників повинні були обміняти ще в кінці грудня 2017 року. За словами Мельцера, вони знаходяться в доброму фізичному стані, проте рідко мають можливість спілкуватися з рідними.

Повідомляється, що мова йде про чотирьох заручників, зокрема це Олександр Кориньков, Сергій Глондар, Богдан Пантюшенко та цивільного громадянина Романа Твердого.

"Вони спілкуються з сім'ями, але дуже рідко. Вони рідко мають можливість отримати листа або відповісти. Це найбільша проблема. За фізичним станом - у них є їжа, не скаржаться на проблеми зі здоров'ям. Також полонені в стабільному емоційному стані", - сказав він.

При цьому Мельцер додав, що вони стурбовані тим, що не знають, коли можуть бути звільнені з полону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший віце-спікер Верховної ради України, представник України в контактній групі Ірина Геращенко просить представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв'язнів. За її словами, Україна вже два місяці чекає на відповідь від Росії по заручникам.