Спершу планують знизити податки. Чому в житловому законопроєкті №12377 не буде реєстрації оренди

Із законопроєкту №12377 до другого читання видалили норму щодо обовʼязкової реєстрації договорів оренди житла його власниками. У парламенті пояснюють, що ринок не готовий працювати "в білу" за чинної податкової ставки, тому спершу планують розглянути її зниження.

Про це під час ХІІ Національного форуму "Ринок нерухомості як сегмент економіки держави" повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

За її словами, наступного тижня Верховна Рада планує ухвалити в другому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який запускає в Україні житлову реформу.

Один з її компонентів - поява соціальної оренди, однак без детінізації вже існуючого в державі приватного ринку оренди житла, запустити її буде неможливо.

"Одним з пунктів законопроєкту, ухваленому в першому читанні, була обов'язкова реєстрація договорів оренди. Пропонувалося, щоб кожний договір оренди обов'язково заносився до відповідного реєстру, аби держава бачила, хто орендує та за якою ціною. Але під час обговорень при підготовці документа до другого читання ми зрозуміли, що неприйняття суспільством цієї норми буде досить великим. І просто неможливо буде провести законопроєкт через сесійну залу", - пояснила Олена Шуляк.

Детінізація ринку оренди, уточнила нардепка, - дійсно дуже важливий для нової житлової політики крок, однак саме зараз зробити це буде неможливо.

Основна причина - ставки оподаткування, адже за нинішнім законодавством кожен орендодавець має сплачувати з отриманого від оренди доходу 23% у вигляді податку. І це є головним фактором, який стримує людей працювати "в білу", – навіть те, що вони при цьому більш захищені, сплата майже чверті доходу "відбиває все бажання виходити в білу площину", зазначила Олена Шуляк.

"Якщо ми зараз в примусовому порядку скажемо: всі реєструйте договір, і ми як держава будемо спостерігати разом з податковою, чи ви заплатили податки, чи ні, - то ця історія буде точно непрохідною ні для парламенту, ні для ринку, оскільки справедливо викличе обурення", - зауважила Шуляк.

Нині, додала вона, вже розпочато роботу над тим, щоб знизити податкові ставки для орендодавців. Тому в орендних відносинах, від яких нова житлова політика залежить у тому числі, можуть запрацювати інші правила.

"Але моя особиста позиція - це можливо лише після того, як будуть внесені зміни до Податкового кодексу", - резюмувала Олена Шуляк.