Сначала планируют снизить налоги. Почему в жилищном законопроекте №12377 не будет регистрации аренды

Из законопроекта №12377 ко второму чтению удалили норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья его владельцами. В парламенте объясняют, что рынок не готов работать "в белую" по действующей налоговой ставке, поэтому сначала планируют рассмотреть ее снижение.

Об этом во время XII Национального форума "Рынок недвижимости как сегмент экономики государства" сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

По ее словам, на следующей неделе Верховная Рада планирует принять во втором чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", запускающий в Украине жилищную реформу.

Один из ее компонентов - появление социальной аренды, однако без детенизации уже существующего в государстве частного рынка аренды жилья, запустить ее будет невозможно.

"Одним из пунктов законопроекта, принятом в первом чтении, была обязательная регистрация договоров аренды. Предлагалось, чтобы каждый договор аренды обязательно заносился в соответствующий реестр, чтобы государство видело, кто арендует и по какой цене. Но при обсуждениях при подготовке документа ко второму чтению мы поняли, что неприятие обществом этой нормы будет достаточно большим. И просто невозможно будет провести законопроект через сессионный зал", - пояснила Елена Шуляк.

Детенизация рынка аренды, уточнила нардеп, действительно очень важный для новой жилищной политики шаг, однако именно сейчас сделать это будет невозможно.

Основная причина - ставки налогообложения, ведь по нынешнему законодательству каждый арендодатель должен платить с полученного от аренды дохода 23% в виде налога. И это главный фактор, который сдерживает людей работать "в белую", - даже то, что они при этом более защищены, уплата почти четверти дохода "отбивает все желание выходить в белую плоскость", отметила Елена Шуляк.

"Если мы сейчас в принудительном порядке скажем: все регистрируйте договор, и мы как государство будем наблюдать вместе с налоговой, заплатили ли вы налоги или нет, - то эта история будет точно непроходима ни для парламента, ни для рынка, поскольку справедливо вызовет возмущение", - подчеркнула Шуляк.

Сейчас, добавила она, уже начата работа над тем, чтобы снизить налоговые ставки для арендодателей. Поэтому в арендных отношениях, от которых новая жилищная политика зависит в том числе, могут заработать другие правила.

"Но моя личная позиция - это возможно только после того, как будут внесены изменения в Налоговый кодекс", - резюмировала Елена Шуляк.