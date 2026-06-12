Спершу гроші, потім - реформа ТЦК: Свириденко розкрила деталі змін для військових

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна", - сказала глава уряду.

"Реформа ТЦК, цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це над чим зараз працює міністр оборони", - наголосила вона.

Наступними кроками, за словами Свириденко, стануть контракти для піхоти і штурмовиків, а також зміни термінів служби.

"Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює", - пояснила прем'єрка.

Вона пообіцяла, що вже в найближчі тижні уряд поділиться результатами першого етапу - реформи грошового забезпечення і "уже перейти далі для наступних кроків".