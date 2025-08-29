Спекотний день і прохолодна ніч: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні українців чекає сонячний і теплий день, а максимальна температура у деяких областях сягне +31 градуси. Водночас ночі залишаються прохолоднішими - місцями стовпчики термометрів опускатимуться до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде спостерігатися невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі становитиме 11-16 градусів, на північному сході та сході - 7-12 градусів, вдень 26-31 градуси. У Карпатах вночі 3-8 градусів, вдень 18-23 градуси.
У столиці та області сьогодні без опадів, з невеликою хмарністю. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-16 градусів, вдень 26-31 градуси. У Києві вночі 13-15 градусів, вдень 27-29 градусів.
Нагадаємо, в Україні останні дні серпня пройдуть під впливом антициклону. Очікується сонячна та суха погода з температурою до +35 градусів.
Також синоптики з Укргідрометцентру розповіли, яким буде вересень в Україні. За прогнозом, осінь розпочнеться без сюрпризів: середня температура триматиметься в межах 13-18 градусів, у Карпатах - близько 11-12 градусів. Опадів очікується стільки ж, як і зазвичай - 37-76 мм, а в горах до 106 мм.