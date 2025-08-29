Жаркий день и прохладная ночь: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 11-16 градусов, на северо-востоке и востоке - 7-12 градусов, днем 26-31 градус. В Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 18-23 градуса.

Погода в Киеве

В столице и области сегодня без осадков, с небольшой облачностью. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16 градусов, днем 26-31 градус. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.

Погода по регионам