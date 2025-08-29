Жаркий день и прохладная ночь: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня украинцев ждет солнечный и теплый день, а максимальная температура в некоторых областях достигнет +31 градуса. В то же время ночи остаются прохладными - местами столбики термометров будут опускаться до +9 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в Украине будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду.
Температура ночью составит 11-16 градусов, на северо-востоке и востоке - 7-12 градусов, днем 26-31 градус. В Карпатах ночью 3-8 градусов, днем 18-23 градуса.
В столице и области сегодня без осадков, с небольшой облачностью. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16 градусов, днем 26-31 градус. В Киеве ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.
Напомним, в Украине последние дни августа пройдут под влиянием антициклона. Ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +35 градусов.
Также синоптики из Укргидрометцентра рассказали, каким будет сентябрь в Украине. По прогнозу, осень начнется без сюрпризов: средняя температура будет держаться в пределах 13-18 градусов, в Карпатах - около 11-12 градусов. Осадков ожидается столько же, как и обычно - 37-76 мм, а в горах до 106 мм.