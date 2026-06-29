UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Спекотніше за норму? В УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні

11:58 29.06.2026 Пн
3 хв
Чого чекати від температури повітря та опадів у середині літа?
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні в липні може бути спекотна, але нестійка (фото ілюстративне: Getty Images)

Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості липня в Україні. Вони не лише оцінили "традиційні" показники, але й поділились попереднім прогнозом на другий місяць літа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Особливості місяця: липень в Україні залишається найтеплішим місяцем року, проте з періодами нестійкої погоди - грозами, шквалами та зливами.
  • Температурний прогноз: в середньому по країні в липні прогнозують +21,8…+26,0°C, у Карпатах - близько +18...+20°C.
  • Відхилення: така середня місячна температура стане вищою за кліматичну норму на 2°C, а у західних областях - на 3°C.
  • Опади: місячна кількість опадів очікується в межах 26-71 мм (у Карпатах - 79-119 мм), що становить лише 60-75% від норми.

Особливості липня в Україні

Українцям нагадали, що липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди:

  • з грозами;
  • зі шквалами;
  • зі зливами;
  • із періодами жаркої посушливої погоди.

Середні температури липня

Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в липні складає:

  • в середньому по Україні - близько +19...+24,8°C;
  • у Карпатах - дещо менше - близько +13...+18°C.
Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

Абсолютні мінімуми й максимуми

Згідно з інформацією УкрГМЦ, абсолютний мінімум температури впродовж другого літнього місяця становить:

  • в середньому по Україні - від 0,1 до 9 градусів тепла;
  • у південній частині - місцями +9,1...+12,8 градусів за Цельсієм;
  • на високогір’ї Карпат - від 1,6 градусів тепла до 0,6 градусів морозу.

При цьому абсолютний максимум температури повітря:

  • по Україні - від 33,4 до 39,6 градусів вище нуля;
  • у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях - місцями +40,0...+41,6°C;
  • у гірських районах - близько +26,6...+37,0°C.

В УкрГМЦ поділились короткою кліматичною характеристикою липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Скільки опадів буває в липні

Середня місячна кількість опадів впродовж липня, за даними експертів Укргідрометцентру, може становити:

  • у західних, північних і Вінницькій областях - близько 62-119 мм;
  • у Карпатах - близько 131-170 мм;
  • на решті території країни - близько 37-75 мм;
  • на південному сході - місцями 23-36 мм.

Яким може бути липень цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у липні 2026 року.

Так, середня місячна температура повітря передбачається:

  • по Україні - близько +21,8...+26,0°C;
  • у Карпатах - близько +18...+20°C.

"Що на 2°C, а у західних областях - на 3°C вище за норму", - пояснили українцям спеціалісти.

Середня температура повітря в липні 2026 року може бути вищою за норму (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

  • 26-71 мм - по Україні;
  • 79-119 мм - місцями у Карпатах та на Прикарпатті.

"Що менше за норму (60-75%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце).

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяГлобальне потеплінняКліматологМетеоролог