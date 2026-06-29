Спекотніше за норму? В УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні

Спеціалісти Укргідрометцентру розповіли про кліматичні особливості липня в Україні. Вони не лише оцінили "традиційні" показники, але й поділились попереднім прогнозом на другий місяць літа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Головне:
Українцям нагадали, що липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди:
Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня місячна температура повітря в липні складає:
Згідно з інформацією УкрГМЦ, абсолютний мінімум температури впродовж другого літнього місяця становить:
При цьому абсолютний максимум температури повітря:
Середня місячна кількість опадів впродовж липня, за даними експертів Укргідрометцентру, може становити:
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у липні 2026 року.
Так, середня місячна температура повітря передбачається:
"Що на 2°C, а у західних областях - на 3°C вище за норму", - пояснили українцям спеціалісти.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
"Що менше за норму (60-75%)", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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