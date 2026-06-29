Спекотніше за норму? В УкрГМЦ пояснили, яким може бути липень в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва ("записують" сонце).

Крім того, ми пояснювали, чому Крим накрили землетруси і чи є загроза для півдня нашої країни.

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