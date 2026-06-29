Жарче нормы? В УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине

Специалисты Укргидрометцентра рассказали о климатических особенностях июля в Украине. Они не только оценили "традиционные" показатели, но и поделились предварительным прогнозом на второй месяц лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Украинцам напомнили, что июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды:
Согласно короткой климатической характеристике, средняя месячная температура воздуха в июле составляет:
Согласно информации УкрГМЦ, абсолютный минимум температуры в течение второго летнего месяца составляет:
При этом абсолютный максимум температуры воздуха:
Среднее месячное количество осадков в течение июля, по данным экспертов Укргидрометцентра, может составлять:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в июле 2026 года.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается:
"Что на 2°C, а в западных областях - на 3°C выше нормы", - объяснили специалисты.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне:
"Что меньше нормы (60-75%)", - подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце).
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