Жарче нормы? В УкрГМЦ объяснили, каким может быть июль в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине фиксируют продолжительность солнечного сияния ("записывают" солнце).

Кроме того, мы объясняли, почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга нашей страны.

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