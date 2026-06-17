Без спеки, але з дощами в частині Україні: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про явище у столиці, коли небо над Києвом нагадувало кадри з апокаліптичного фільму.

Водночас кліматичні зміни в Україні стають дедалі помітнішими. Вони проявляються не лише у тепліших зимах та спекотнішому літі, а й у частіших погодних контрастах - посухах, зливах і паводках.

Синоптики зазначають, що нині за кілька годин може випасти місячна норма опадів, після чого дощів не буде тижнями.

Крім того, нещодавно фахівці пояснили, як саме створюються прогнози погоди та на основі яких даних працюють сучасні синоптики.