Спека вище +40 градусів. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"Сильна спека в Україні триває і триватиме. Максимальна температура повітря становитиме +33...+39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище", - розповіла вона.

При цьому сьогодні в Україні переважатиме суха погода. У Києві теж буде суха спекотна погода з температурою повітря +32...+34 градуси.

"Пік спеки очікується з 12 по 15 липня", - додала синоптик.