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Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили "червону тривогу": подробиці

Вівторок 09 липня 2024 17:15
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Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили "червону тривогу": подробиці Землю накрив 13-й поспіль найспекотніший місяць (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Провідні метеорологи й кліматологи заявляють, що нашу планету охопив затяжний період аномальної спеки. Червень 2024 року став офіційно найспекотнішим в історії спостережень, а також 13-м поспіль місяцем із рекордно високими температурами.

РБК-Україна розповідає, що відомо про глобальні температурні рекорди та чим саме занепокоєні науковці.

Глобальні температурні рекорди

Згідно з даними Служби кліматичних змін Європейського Союзу Copernicus, середні глобальні температури повітря вже впродовж 12 місяців поспіль є на близько 1,5 градуса за Цельсієм вищими у порівнянні з так званою доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.).

Червень 2024 року було визнано:

  • найспекотнішим за всю історію спостережень
  • 13-м поспіль місяцем з рекордними температурами

Уточнюється, що востаннє таку "смугу щомісячних рекордів глобальної температури" було зафіксовано у 2015-2016 роках.

Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили &quot;червону тривогу&quot;: подробиці

Щомісячне підвищення глобальної температури поверхні (інфографіка: wmo.int/C3S/ECMWF)

Чим занепокоєні дослідники

За словами експертів, середня глобальна температура в червні 2024 року становила 16,66°C, що на 0,14°C вище за рекордну температуру минулого найтеплішого червня (у 2023 році).

Виходячи з наявних даних щодо глобальних температурних рекордів впродовж майже 13 місяців поспіль, вчені дійшли висновку, що для планети цей період є не просто "статистичною дивиною". Йдеться радше про суттєві триваючі кліматичні зміни на Землі.

На думку науковців, небезпечними наслідками таких тенденцій можуть стати:

  • екстремальні хвилі спеки у різних регіонах
  • екстремальні опади та посухи
  • зменшення льодовикового покриву, морського льоду та льодовиків
  • прискорення підвищення рівня моря та нагрівання океану

"Навіть якщо у певний момент така специфічна смуга екстремальних ситуацій добіжить кінця, ми обов'язково спостерігатимемо побиття нових рекордів, адже клімат продовжує теплішати. Це - неминуче, якщо ми не припинимо додавати парникові гази в атмосферу та океани", - наголосив директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили &quot;червону тривогу&quot;: подробиці

Потенційні кліматичні зміни (інфографіка: un.org)

Крім того, дослідники звертають увагу на вплив кліматичних змін на океан.

Згідно з їхніми даними, глобальна середня температура поверхні моря минулого місяця становила 20,85°C, що є найвищим показником за всю історію спостережень впродовж червня.

Уточнюється, що це - 15-й місяць поспіль, коли температура поверхні моря є найвищою за всю історію спостережень за відповідний місяць року.

Вчені зафіксували найспекотніший місяць в історії та оголосили &quot;червону тривогу&quot;: подробиціАномалії та температури поверхні моря у червні 2024 (інфографіка: wmo.int/C3S/ECMWF)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей та які регіони постраждали при цьому найбільше.

Читайте також про температурні рекорди перших днів липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Copernicus ECMWF у Facebook, Copernicus Climate Change Service ERA5, World Meteorological Organization (WMO), United Nations.

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