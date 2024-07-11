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Жара выше +40 градусов. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 11 июля
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 июля, в Украине будет стоять сильная жара. Местами она будет достигать +40 градусов и выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Сильная жара в Украине продолжается и будет продолжаться. Максимальная температура воздуха будет +33...+39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше", - рассказала она.

При этом сегодня в Украине будет преобладать сухая погода. В Киеве тоже будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...+34 градуса.

"Пик жары ожидается с 12 по 15 июля", - добавила синоптик.

Погода в Украине

На этой неделе, начиная с понедельника, 8 июля, в Украине синоптики прогнозировали сильную жару, до +40 градусов.

Добавим, что по данным профильных специалистов, планету охватил затяжной период аномальной жары. Июнь 2024 года стал официально самым жарким в истории наблюдений, а также 13-м подряд месяцем с рекордно высокими температурами.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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