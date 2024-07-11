Жара выше +40 градусов. Синоптик дала прогноз на сегодня

"Сильная жара в Украине продолжается и будет продолжаться. Максимальная температура воздуха будет +33...+39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше", - рассказала она.

При этом сегодня в Украине будет преобладать сухая погода. В Киеве тоже будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +32...+34 градуса.

"Пик жары ожидается с 12 по 15 июля", - добавила синоптик.