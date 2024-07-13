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Спека вище +40, але не без дощів. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: якою буде погода в Україні 14 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 липня, в Україні спека продовжить бити рекорди, піднявшись вище +40 градусів. При цьому неймовірну спеку "згладять" дощі, але не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні суха спекотна погода утримається. 14 липня на крайньому заході країни, а 15 липня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі +20...+25 градусів, вдень сильна спека +35..+39 градусів, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека +40...+41 градусів.

В Карпатах та на сході країни буде вночі +17...+22 градусів, вдень +30...+34 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні

В Україні вже тиждень стоїть рекордна спека. За даними синоптика Наталки Діденко, пік спеки варто чекати 14-17 липня, а на спад спека піде - 19-20 липня.

Детальніше про погоду на 14 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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