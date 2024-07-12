Градуси на рекордній висоті та грози. Синоптики здивували прогнозом на вихідні

Спека в Україні продовжить бити рекорди у вихідні, 13-14 липня. При цьому на заході подекуди можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

Субота, 13 липня

У суботу, 13 липня, спека спаде на кілька градусів у Сумській і Харківській областях. Зокрема, як розповіла синоптик Наталка Діденко, у цих областях та на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30....+34 градуси.

А ось на решті території України сильна спека залишиться, протягом дня +35...+40 градусів, у південній частині +38...+42 градуси. При цьому дощів не очікується.

У Києві 13 липня очікується сильна спека з температурою повітря до +37 градусів.

Погода в Україні 13 липня (meteo.gov.ua)

Неділя, 14 липня

У неділю, 14 липня, в Україні також очікується спека до +40 градусів у Миколаївській та Херсонській областях. Жарко буде і на решті території України, до +37, +38 градусів.

Дощі з грозами, за даними "Укргідрометцентра", пройдуть на заході, у деяких регіонах:

Львівській;

Рівненській;

Волинській областях.

У Києві порівняно з півднем буде досить терпимо, до +37 градусів. А от дощів у столиці чекати не доводиться.

Погода в Україні 14 липня (meteo.gov.ua)

Як врятуватись від спеки

Для того, щоб краще перенести спеку, слід дотримуватись декількох важливих правил. Зокрема, у спекотні години краще залишитися в приміщеннях - навіть кілька годин можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці.



Також варто обмежувати фізичну активність на свіжому повітрі опідні. Намагайтесь не перебувати на вулиці з 11:00 до 16:00. Важливо одягати вбрання з довгими рукавами, носити сонцезахисні окуляри та капелюх - це вбереже від сонячних опіків. Наносити сонцезахисні креми варто за 30 хвилин перед прогулянкою.



Кращий спосіб охолонути - прийняти прохолодний душ або ванну. Підтримувати водний баланс важливо незалежно від того, наскільки ви активні. Пити треба багато, маленькими порціями та не чекати на відчуття спраги.



Вживання гарячих та важких страв створює додаткове теплове навантаження для тіла. Краще обмежити вживання напоїв, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру. Це призводить до втрати більшої кількості рідини.

Допомога домашнім тваринам

Літня спека небезпечна для тварин так само, як і для людей. Тож не забувайте піклуватися і про них.

Залишайте доступ до свіжої та чистої води. Беріть з собою пляшку з водою для тварини на прогулянку. Піклуйтеся не тільки про своїх домашніх улюбленців, а і про безпритульних тваринок.

Намочіть нашийник чи можна змочити водою подушечки лап і живіт. Ні в якому разі не залишайте тварин у закритому автомобілі! Температура всередині машини може швидко зрости до небезпечних рівнів.

За можливості, забезпечуйте прохолодне приміщення або тінь. Уникайте тривалих прогулянок або фізичних навантажень для тварин, особливо в середині дня, коли температура найвища.

Коли спека почне спадати

Надалі, як розповіла Діденко, сильна та надзвичайна спека втримається в Україні. Спека почне слабшати, ймовірно, ближче до наступних вихідних, 19-20 липня.

"19-20 липня ймовірне послаблення у західних, північних областях та у Вінницькій області. Температура повітря знизиться в цих областях до +25...+30 градусів", - розповіла Діденко.

А ось південь, схід та значна частина центральних областей України ще перебуватимуть серед надзвичайної спеки ще тривалий час.