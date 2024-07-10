Надзвичайна спека. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 10 липня (Getty Images)

Сьогодні, 10 липня, в Україні спека досягне 40° тепла. При цьому без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вдень сильна спека 35-39°, на Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вдень 29-34°. Погода у Києві та області Суха спекотна погода з температурою вдень 29-34°; у Києві вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Погода в Україні 10 липня (facebook.com/UkrHMC)