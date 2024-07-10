Надзвичайна спека. Синоптики дали прогноз на сьогодні
Сьогодні, 10 липня, в Україні спека досягне 40° тепла. При цьому без дощів не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вдень сильна спека 35-39°, на Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40°; на решті території вдень 29-34°.
Погода у Києві та області
Суха спекотна погода з температурою вдень 29-34°; у Києві вдень 31-33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Україні 10 липня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Синоптики прогнозували в Україні рекордну спеку, місцями до 40° тепла з понеділка, 8 липня.
За даними синоптиків, спека буде тривалою. Її пік, за інформацією синоптика Наталки Діденко, варто чекати 14-17 липня.
Детальніше про погоду на поточний тиждень – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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