ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спека вище +40, але не без дощів. Синоптики дали прогноз на завтра

Україна, Субота 13 липня 2024 12:58
UA EN RU
Спека вище +40, але не без дощів. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: якою буде погода в Україні 14 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 липня, в Україні спека продовжить бити рекорди, піднявшись вище +40 градусів. При цьому неймовірну спеку "згладять" дощі, але не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні суха спекотна погода утримається. 14 липня на крайньому заході країни, а 15 липня в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура вночі +20...+25 градусів, вдень сильна спека +35..+39 градусів, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека +40...+41 градусів.

В Карпатах та на сході країни буде вночі +17...+22 градусів, вдень +30...+34 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Україні

В Україні вже тиждень стоїть рекордна спека. За даними синоптика Наталки Діденко, пік спеки варто чекати 14-17 липня, а на спад спека піде - 19-20 липня.

Детальніше про погоду на 14 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб
Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на Курахівському напрямку, - Генштаб
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США