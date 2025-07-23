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Спека не відступає: якою сьогодні буде погода в Україні (карта)

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вдень дощі з грозами очікуються у північних та східних областях. А ось в центрі та на півдні буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температура повітря протягом дня 23-го липня очікується у більшості областей в межах від +26 до +29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше - до +26 градусів.

У південній частині та на південному сході України плюс Дніпропетровщина залишається спека - до +35 градусів.

Погода у Києві

У Києві вночі прогнозувались грозові дощі, а ось вдень - без опадів. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів.", - пише Діденко.

Негода в Києві

Нагадаємо, вчора негода вирувала і в Києві. У столиці затопило низку вулиць, поламало дерева, а в одному з районів впав будівельний кран. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких - підліток.

Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що синоптики раніше попереджали про негоду для столиці. Зокрема, у Києві було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

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