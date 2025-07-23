Жара не отступает: какой сегодня будет погода в Украине (карта)

Температура воздуха в течение дня 23-го июля ожидается в большинстве областей в пределах от +26 до +29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее - до +26 градусов.

В южной части и на юго-востоке Украины плюс Днепропетровщина остается жара - до +35 градусов.



Погода в Киеве

В Киеве ночью прогнозировались грозовые дожди, а вот днем - без осадков. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.

"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в общем +27+30 градусов.", - пишет Диденко.