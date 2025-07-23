Спека не відступає: якою сьогодні буде погода в Україні (карта)

Сьогодні вдень дощі з грозами очікуються у північних та східних областях. А ось в центрі та на півдні буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температура повітря протягом дня 23-го липня очікується у більшості областей в межах від +26 до +29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше - до +26 градусів.

У південній частині та на південному сході України плюс Дніпропетровщина залишається спека - до +35 градусів.



Погода у Києві

У Києві вночі прогнозувались грозові дощі, а ось вдень - без опадів. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів.", - пише Діденко.