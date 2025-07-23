ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека не відступає: якою сьогодні буде погода в Україні (карта)

Середа 23 липня 2025 07:00
UA EN RU
Спека не відступає: якою сьогодні буде погода в Україні (карта) Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вдень дощі з грозами очікуються у північних та східних областях. А ось в центрі та на півдні буде спекотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Температура повітря протягом дня 23-го липня очікується у більшості областей в межах від +26 до +29 градусів, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше - до +26 градусів.

У південній частині та на південному сході України плюс Дніпропетровщина залишається спека - до +35 градусів.
На зображенні може бути: карта та текст «52° 51° -ковель •СаРНи •ЛУЦЫ 50° •PibHe -4ePHirie •ЛЬВ.В -КИΪВ 49° #ЖИТОНИР ·терноп. ЛЬ хмел Ужг ФрОД вано-Франкавдык вано-Франк БО.К "В.НнИЦЯ 48° черкаси чернивц Умань 47° аюм "Кропивницький Дн ДНИПРО ПРО Любаштвка к "Любаи 46° "КРИВИЙ Pir Запор окя донецун •МИКОЛВТВ 45° "Херсон •Мел •МарТУПОЛ тоодЬ 44° 5 CiMpePONOñI 9 14 18 32 41 46 MM ПРОГНОЗ ОПАД! НА 23. 2025 METEOPOST.COM COM මම +03 මම ТС»

Погода у Києві

У Києві вночі прогнозувались грозові дощі, а ось вдень - без опадів. Температура повітря впродовж дня +27 градусів.

"Найближчим часом температура повітря в Україні зазнаватиме незначних коливань, особливо не змінюючись - помірні градуси на заході, спека на півдні, загалом +27+30 градусів.", - пише Діденко.

Негода в Києві

Нагадаємо, вчора негода вирувала і в Києві. У столиці затопило низку вулиць, поламало дерева, а в одному з районів впав будівельний кран. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких - підліток.

Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що синоптики раніше попереджали про негоду для столиці. Зокрема, у Києві було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: в ISW показали карти
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки