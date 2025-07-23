Жара не отступает: какой сегодня будет погода в Украине (карта)
Сегодня днем дожди с грозами ожидаются в северных и восточных областях. А вот в центре и на юге будет жарко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Температура воздуха в течение дня 23-го июля ожидается в большинстве областей в пределах от +26 до +29 градусов, в Сумской и Черниговской областях будет свежее - до +26 градусов.
В южной части и на юго-востоке Украины плюс Днепропетровщина остается жара - до +35 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве ночью прогнозировались грозовые дожди, а вот днем - без осадков. Температура воздуха в течение дня +27 градусов.
"В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания, особо не меняясь - умеренные градусы на западе, жара на юге, в общем +27+30 градусов.", - пишет Диденко.
Непогода в Киеве
Напомним, вчера непогода бушевала и в Киеве. В столице затопило ряд улиц, поломало деревья, а в одном из районов упал строительный кран. Уже известно о пяти пострадавших, среди которых - подросток.
Подробно о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.
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