Спека не відступає, але дощі з грозами повертаються: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Вдень по всій країні, крім більшості західних областей, помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-37°.

Фото: якою буде погода в Україні 8 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні дощі та грози. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°, у Києві 25-27°