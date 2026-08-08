RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Жара не отступает, но дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 08.08.2026 Сб
1 мин
Какие области накроют дожди с грозами?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 8 августа, ожидается жаркая погода. Однако большинство областей покроют дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем по всей стране, кроме большинства западных областей, умеренные, местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-37°.

Фото: какой будет погода в Украине 8 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Возможны умеренные дожди и грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29°, в Киеве 25-27°

Напомним, всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.

Читайте также, какой может быть август в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве