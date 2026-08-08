Жара не отступает, но дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 8 августа, ожидается жаркая погода. Однако большинство областей покроют дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
Днем по всей стране, кроме большинства западных областей, умеренные, местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура днем 24-29°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-37°.
Фото: какой будет погода в Украине 8 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Возможны умеренные дожди и грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 24-29°, в Киеве 25-27°
Напомним, всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.
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