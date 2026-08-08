Жара не отступает, но дожди с грозами возвращаются: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Днем по всей стране, кроме большинства западных областей, умеренные, местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура днем 24-29°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-37°.

Фото: какой будет погода в Украине 8 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Возможны умеренные дожди и грозы. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 24-29°, в Киеве 25-27°