Спека вдень, а графіки ввечері: експерт пояснив логіку відключення світла

За словами Омельченка, хоча українці найчастіше використовують кондиціонери через спеку саме вдень, це споживання вдається покривати роботою сонячних електростанцій.

"А тому таких проблем великих (вдень - ред.) не очікується. А ввечері - так", - зауважив експерт.

Тому Омельченко радить українцям перенести активне споживання електрики, зокрема використання кондиціонерів, на денні години: з 10:00 до 16:00.

Графіки відключень світла повернулися

Нагадаємо, сьогодні в кількох областях України сталися аварійні відключення світла. А вже завтра "Укренерго" прогнозує світло за графіками по всій країні.

Як пояснили енергетики, причина обмежень - значне зростання енергоспоживання через аномальну спеку в країні. Світло 30 червня вимикатимуть у період з 17:00 до 22:00, але не всім. Обмеження будуть вводити для однієї або половини черги.