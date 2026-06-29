Жара днем, а графики вечером: эксперт объяснил логику отключения света

По словам Омельченко, хотя украинцы чаще всего используют кондиционеры из-за жары именно днем, это потребление удается покрывать работой солнечных электростанций.

"А потому таких проблем больших (днем - ред.) не ожидается. А вечером - да", - отметил эксперт.

Поэтому Омельченко советует украинцам перенести активное потребление электричества, в том числе использование кондиционеров, на дневные часы: с 10:00 до 16:00.

Графики отключений света вернулись

Напомним, сегодня в нескольких областях Украины произошли аварийные отключения света. А уже завтра "Укрэнерго" прогнозирует свет по графикам по всей стране.

Как объяснили энергетики, причина ограничений – значительный рост энергопотребления из-за аномальной жары в стране. Свет 30 июня будут отключать в период с 17:00 до 22:00, но не всем. Ограничения будут вводить для одной или половины очереди.