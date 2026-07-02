UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Спека утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: якою буде погода сьогодні

07:00 02.07.2026 Чт
2 хв
Де буде до +37, а де дощі?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 липня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 2 липня, буде суха та спекотна погода. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 2 липня синоптична ситуація у більшості областей ще не зазнає змін, оскільки її продовжуватиме визначати сухе розпечене повітря тропічного походження і поле слабко підвищеного тиску, тому утримається суха спекотна погода.

Лише у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи, який творитиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (від помірних вдень місцями до значних). Спека дещо спаде.

У західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.


Фото: якою буде погода в Україні 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.

Спека в Україні

Нагадаємо, кінець червня в Україні бу спекотним - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.

Водночас хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві