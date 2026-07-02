Жара удержится в большинстве регионов, но местами пройдут дожди: какой будет погода сегодня

В Украине сегодня, 2 июля, будет сухая и жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей еще не претерпевает изменений, поскольку она будет продолжать определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и поле слабо повышенного давления, поэтому сохранится сухая жаркая погода.
Лишь в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы, который будет создавать неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (от умеренных местами днем до значительных). Жара несколько спадет.
В западных областях сегодня ожидается переменная облачность, умеренные, днем местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 29-34, в центральных и южных областях местами сильная жара 35-37, в западных областях 26-31.
Фото: какой будет погода в Украине 2 июля (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.
Напомним, конец июня в Украине был жарким - в разных регионах страны уже зафиксировано обновление температурных максимумов.
В то же время волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями – вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.