Жара удержится в большинстве регионов, но местами пройдут дожди: какой будет погода сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей еще не претерпевает изменений, поскольку она будет продолжать определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и поле слабо повышенного давления, поэтому сохранится сухая жаркая погода.

Лишь в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы, который будет создавать неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (от умеренных местами днем до значительных). Жара несколько спадет.

В западных областях сегодня ожидается переменная облачность, умеренные, днем местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 29-34, в центральных и южных областях местами сильная жара 35-37, в западных областях 26-31.





Фото: какой будет погода в Украине 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.