ua en ru
Чт, 02 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Спека утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: якою буде погода сьогодні

07:00 02.07.2026 Чт
2 хв
Де буде до +37, а де дощі?
aimg Тетяна Степанова
Спека утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: якою буде погода сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 липня (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

В Україні сьогодні, 2 липня, буде суха та спекотна погода. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 2 липня синоптична ситуація у більшості областей ще не зазнає змін, оскільки її продовжуватиме визначати сухе розпечене повітря тропічного походження і поле слабко підвищеного тиску, тому утримається суха спекотна погода.

Лише у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи, який творитиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (від помірних вдень місцями до значних). Спека дещо спаде.

У західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.


Спека утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: якою буде погода сьогодні

Фото: якою буде погода в Україні 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.

Спека в Україні

Нагадаємо, кінець червня в Україні бу спекотним - у різних регіонах країни вже зафіксовано оновлення температурних максимумів.

Водночас хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Пошкоджені будинки, пожежі та перша жертва: все про обстріл Києва
Пошкоджені будинки, пожежі та перша жертва: все про обстріл Києва
Аналітика
"Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Сигарети на війнах були важливіші за їжу". Інтерв'ю з професором про справжню шкоду тютюну