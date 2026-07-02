Спека утримається в більшості регіонів, але подекуди пройдуть дощі: якою буде погода сьогодні

В Україні сьогодні, 2 липня, буде суха та спекотна погода. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

За даними синоптиків, 2 липня синоптична ситуація у більшості областей ще не зазнає змін, оскільки її продовжуватиме визначати сухе розпечене повітря тропічного походження і поле слабко підвищеного тиску, тому утримається суха спекотна погода.

Лише у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи, який творитиме нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (від помірних вдень місцями до значних). Спека дещо спаде.

У західних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, помірні, вдень місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 29-34°, в центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37°, в західних областях 26-31°.





Фото: якою буде погода в Україні 2 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 29-34°, у Києві 30-32°.