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Жара удержится в большинстве регионов, но местами пройдут дожди: какой будет погода сегодня

07:00 02.07.2026 Чт
2 мин
Где будет до +37, а где дожди?
aimg Татьяна Степанова
Жара удержится в большинстве регионов, но местами пройдут дожди: какой будет погода сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на 2 июля (Getty Images)
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В Украине сегодня, 2 июля, будет сухая и жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, 2 июля синоптическая ситуация в большинстве областей еще не претерпевает изменений, поскольку она будет продолжать определять сухой раскаленный воздух тропического происхождения и поле слабо повышенного давления, поэтому сохранится сухая жаркая погода.

Лишь в западные области поступит активный атмосферный фронт из Западной Европы, который будет создавать неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (от умеренных местами днем до значительных). Жара несколько спадет.

В западных областях сегодня ожидается переменная облачность, умеренные, днем местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 29-34, в центральных и южных областях местами сильная жара 35-37, в западных областях 26-31.


Жара удержится в большинстве регионов, но местами пройдут дожди: какой будет погода сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 2 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 29-34 °, в Киеве 30-32 °.

Жара в Украине

Напомним, конец июня в Украине был жарким - в разных регионах страны уже зафиксировано обновление температурных максимумов.

В то же время волна рекордной жары в Украине постепенно проходит. Синоптики уже поделились хорошими новостями – вскоре температура воздуха может вернуться к вполне комфортным значениям.

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