Спека в Україні трохи спаде: синоптик дала прогноз на завтра

В пʼятницю, 23 серпня, в Україні очікується суха погода, без опадів. Лише ввечері на Донеччині можливий локальний дощ з грозою.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

При цьому сильна спека, до +35 градусів, втримається на півдні, сході та в більшості центральних областей.

Проте на заході, півночі, Вінницькій області, значній частині Черкаської та Полтавської областей температура знизиться до більш комфортних +24 +29 градусів.

Погода в Києві

Для киян погода на свята обіцяє бути сприятливою: 23 серпня температура знизиться до +27 градусів, а на День Незалежності - до +29.

Але вже з неділі спека повернеться, триватиме до початку вересня.