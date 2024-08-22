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Спека в Україні трохи спаде: синоптик дала прогноз на завтра

Четвер 22 серпня 2024 14:45
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Спека в Україні трохи спаде: синоптик дала прогноз на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В пʼятницю, 23 серпня, в Україні очікується суха погода, без опадів. Лише ввечері на Донеччині можливий локальний дощ з грозою.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

При цьому сильна спека, до +35 градусів, втримається на півдні, сході та в більшості центральних областей.

Проте на заході, півночі, Вінницькій області, значній частині Черкаської та Полтавської областей температура знизиться до більш комфортних +24 +29 градусів.

Погода в Києві

Для киян погода на свята обіцяє бути сприятливою: 23 серпня температура знизиться до +27 градусів, а на День Незалежності - до +29.

Але вже з неділі спека повернеться, триватиме до початку вересня.

Погода в Україні

Сьогодні на сході, півдні та більшості центральних областей України прогнозується сильна спека з температурами до +33…+38°C. Загалом, 22 серпня синоптики прогнозують суху погоду по всій країні, хоча на півдні та заході можливі короткочасні грозові дощі.

До того ж, у Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Грози та сильний вітер протримаються у столиці до кінця дня.

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