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Спека в Україні затримається. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

Середа 21 серпня 2024 14:10
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Спека в Україні затримається. Синоптик дала прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 22 серпня, в більшості областей затримається сильна спека.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра на сході, півдні та в більшості центральних областей України очікується сильна спека з температурою +33...+38 градусів.

У західних регіонах, у Житомирській, Київській та Вінницькій областях температура знизиться до +25...+29 градусів, а на заході місцями буде ще прохолодніше - +23...+25.

У Сумській та Чернігівській областях стовпчики термометрів піднімуться до +30...+34°C.

Загалом в Україні пануватиме суха погода, хоча на півдні та заході можливі локальні короткочасні грозові дощі.

Погода в столичному регіоні

У найближчі три дні у Києві прогнозується зниження температури. Спека відступить, і температура повітря знизиться до комфортних +25...+29 градусів, хоча місцями все ще може досягати +30.

Однак у неділю та понеділок сильна спека повернеться, і температура знову підніметься до +35 градусів і вище.

Через повернення сильної спеки в Україні поновилися графіки відключення світла. В ДТЕК пояснювали, чому спека так сильно впливає на необхідність економити електроенергію.

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