На Київ та область насувається гроза

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Київській області та місті Київ. У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби, очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Крім того, місцями можливі шквали зі швидкістю вітру 15-20 м/с.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Жителям рекомендовано бути обережними та уникати перебування на відкритих територіях під час негоди.

Рівень небезпеки

Перший рівень небезпеки, або "жовтий" рівень, за класифікацією Укргідрометцентру означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними. Це рівень попередження, який вказує на можливість виникнення несприятливих метеорологічних явищ, таких як сильний вітер, гроза, дощ або інші погодні явища, які можуть створити певні незручності та ризики для населення та діяльності.

Жовтий рівень не означає, що погодні умови будуть надзвичайно небезпечними, але рекомендується бути уважними та обережними, оскільки погода може вплинути на звичний ритм життя, призвести до незначних пошкоджень або створити інші проблеми.