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Жара в Украине немного спадет: синоптик дала прогноз на завтра

Четверг 22 августа 2024 14:45
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Жара в Украине немного спадет: синоптик дала прогноз на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 23 августа, в Украине ожидается сухая погода, без осадков. Лишь вечером в Донецкой области возможен локальный дождь с грозой.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

При этом сильная жара, до +35 градусов, удержится на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Однако на западе, севере, Винницкой области, значительной части Черкасской и Полтавской областей температура снизится до более комфортных +24 +29 градусов.

Погода в Киеве

Для киевлян погода на праздники обещает быть благоприятной: 23 августа температура снизится до +27 градусов, а на День Независимости - до +29.

Но уже с воскресенья жара вернется, продлится до начала сентября.

Погода в Украине

Сегодня на востоке, юге и большинстве центральных областей Украины прогнозируется сильная жара с температурами до +33…+38°C. 22 августа синоптики прогнозируют сухую погоду по всей стране, хотя на юге и западе возможны кратковременные грозовые дожди.

К тому же в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Грозы и сильный ветер продержатся в столице до конца дня.

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