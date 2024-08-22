Жара в Украине немного спадет: синоптик дала прогноз на завтра

В пятницу, 23 августа, в Украине ожидается сухая погода, без осадков. Лишь вечером в Донецкой области возможен локальный дождь с грозой.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

При этом сильная жара, до +35 градусов, удержится на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Однако на западе, севере, Винницкой области, значительной части Черкасской и Полтавской областей температура снизится до более комфортных +24 +29 градусов.

Погода в Киеве

Для киевлян погода на праздники обещает быть благоприятной: 23 августа температура снизится до +27 градусов, а на День Независимости - до +29.

Но уже с воскресенья жара вернется, продлится до начала сентября.