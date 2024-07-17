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Спека в Україні може кожного року ставати сильнішою, - Укргідрометцентр

Середа 17 липня 2024 14:30
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Спека в Україні може кожного року ставати сильнішою, - Укргідрометцентр Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні зберігається тенденція фіксування максимально високих значень температури. Ситуація зі спекою може кожного року ставати гіршою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Укргідрометцентру Наталію Птуху під час брифінгу.

"Наприклад, такі умови прослідковувалися не тільки на території України і південно-східної Європи, але і в США також, в нас були по західному узбережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій", - заявила Птуха.

За словами речниці, кожного року періодів з теплою погодою стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою - менше.

"Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять", - додала вона й відзначила, що протягом 2024 кожен місяць ставав аномально теплим майже по всій земній кулі.

Зокрема на 1,5 градуса було перевищено прогнозовану температуру минулої зими.

Аномальна спека в Україні

Влітку 2024 року Україна зіткнулася з аномальною спекою, що значно перевищувала звичайні температурні показники для цього сезону. Як приклад, у Києві температурні рекорди оновлювалися шість днів поспіль. Зокрема максимальна температура води у Дніпрі біля столиці досягла 29,0 градусів тепла, що перевищило рекорд 2010 року.

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